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25 октября 2019, пятница, 07:20 201
Общество 2019-10-25T07:20:02+03:00
Українські Новини
В Киеве ученики по электронному билету будут ездить в транспорте бесплатно

В Киеве ученики по электронному билету будут ездить в транспорте бесплатно

КГГА, Школьники, Киевпастранс, электронный билет, Бесплатный проезд

Киевский городской совет решил предоставлять бесплатный проезд в транспорте ученикам по электронному билету.

За соответствующее решение проголосовали 80 депутатов при минимально необходимом 61, передают Українськi Новини.

Городские власти должны будут обеспечить выпуск электронных билетов для школьников и лицеистов, которые начнут применяться в транспорте Киева с 1 января 2020 года.

Ожидается, что электронной картой воспользуются 330 тыс. лиц, а для реализации программы для учеников понадобятся 31,5 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, запуск электронного билета в Киеве, который был запланировал на 1 ноября, переносится. Систему е-билета нужно усовершенствовать, так не все автоматы по их продаже подключены. Отметим, электронный билет можно купить в более 300 точек продажи и пополнения – как на остановках общественного транспорта, так и на 17 станциях столичного метрополитена.

Киевская городская государственная администрация запустила электронный билет в коммунальном транспорте в тестовом режиме. 

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