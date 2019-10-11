Проезд в троллейбусах Николаева подорожает

Николаевский городской совет решил повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях на 66%, или на 2 гривны до 5 гривен/поездка.

Соответствующее решение было принято в пятницу в исполнительном комитете горсовета, передают Українські Новини.

Из 16 членов исполкома 12 проголосовали "за" и 4 "против". По словам руководителя коммунального предприятия "Николаевэлектротранс", нынешний тариф (3 гривны) нерентабелен, а повышение тарифа улучшит ситуацию.

Как сообщали Українські Новини, ранее Днипро повысил стоимость проезда в троллейбусах и трамваях на 50% до 6 гривен/поездка с 3 августа. Ранее прокуратура начала уголовное производство по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом. Заместитель мэра Харькова по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов заявил, что Харьковский горсовет не может выполнить в короткие сроки постановления суда о приостановлении действия новых тарифов.

Ранее подорожал проезд в харьковском метро на 60%.

Также исполнительный комитет Криворожского городского совета (Днепропетровская область) повысил стоимость проезда в городских маршрутных такси на 16,6%, или 1 гривну, до 7 гривен за поездку с 16 января.