подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
11 октября 2019, пятница, 13:38 274
Транспорт 2019-10-11T13:44:44+03:00
Українські Новини
Проезд в троллейбусах Николаева подорожает

Проезд в троллейбусах Николаева подорожает

Троллейбус.
Троллейбус.

Николаевский городской совет решил повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях на 66%, или на 2 гривны до 5 гривен/поездка.

Соответствующее решение было принято в пятницу в исполнительном комитете горсовета, передают Українські Новини.

Из 16 членов исполкома 12 проголосовали "за" и 4 "против". По словам руководителя коммунального предприятия "Николаевэлектротранс", нынешний тариф (3 гривны) нерентабелен, а повышение тарифа улучшит ситуацию.

Как сообщали Українські Новини, ранее Днипро повысил стоимость проезда в троллейбусах и трамваях на 50% до 6 гривен/поездка с 3 августа. Ранее прокуратура начала уголовное производство по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом. Заместитель мэра Харькова по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов заявил, что Харьковский горсовет не может выполнить в короткие сроки постановления суда о приостановлении действия новых тарифов.

Ранее подорожал проезд в харьковском метро на 60%.

Также исполнительный комитет Криворожского городского совета (Днепропетровская область) повысил стоимость проезда в городских маршрутных такси на 16,6%, или 1 гривну, до 7 гривен за поездку с 16 января.

Больше новостей о: Проезд Троллейбусы Подорожание проезда Стоимость проезда

Архив
Новости
У меня аллергия на слово "капитуляция", - Зеленский 14:27
Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого 14:17
Шамшур отказался от должности посла в США 14:03
Изменение зеленых тарифов - это нарушение законодательства, - Чех 13:55
Ограничат движение и не запустят фейерверки: как Киев будет праздновать Новый год-2020 13:54
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
Пресс-марафон Зеленского. Текстовый онлайн 19:14 Обновляется
больше новостей
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский 12:26
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста 18:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok