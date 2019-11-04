Інтернет асоціація просить Зеленського та Гончарука не допустити знищення доступу до інтернету

Інтернет-асоціація України закликає уряд не збільшувати вплив Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), оскільки це може призвести до корупційних ризиків і збільшення вартості послуг доступу до інтернету.

Про це йдеться у відкритому зверненні Асоціації до уряду, передають Українські Новини.

"Асоціація виступає проти суцільного "копіювання" положень європейського законодавства, не враховуючи особливостей функціонування національних ринків телекомунікаційних послуг, зокрема, послуг доступу в інтернет, їх стійкість і рівень розвитку, в т.ч. цінову доступність для населення країни", - йдеться в ньому.

Йдеться про законопроєкт №1678-7 від 16 вересня 2014 року "Про електронні комунікації" та №2320 від 28 жовтня 2019 року "Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства".

При цьому в асоціації наголошують, що посилення ролі регулятора і створення додаткових бюрократичних функцій призведе до збільшення витрат з державного бюджету на утримання розширеного штату національного регулятора, виникнення додаткових спорів, у тому числі судових, пов'язаних з оскарженням рішень національного регулятора.

"Насправді, на наш погляд, положення законопроєктів не спрямовані на сприяння розвитку широкосмугового фіксованого доступу до мережі Інтернет, а фактично пропонується впровадження нині існуючої "телефонної" регуляції на послуги доступу до інтернету", - вказують у повідомленні.

Крім того, в Асоціації кажуть про недоцільність будь-якого втручання і намірів з боку держави регулювати відносини у сфері інтернету, які регулюються виключно документами міжнародних організацій і співтовариств.

"У разі неврахування зазначених принципів вважаємо, що на ринку послуг доступу в інтернет держава матиме протилежний результат, ніж заплановано, а саме, монополізацію ринку, зростання цін на послугу, збільшення додаткових бюджетних витрат (а це податки громадян), безмежне зарегулювання ринку послуг доступу до інтернету", - повідомили в Асоціації.

В Асоціації вважають, що посилення повноважень регулятора суперечить підходам Президента, Верховної Ради і уряду країни в програмних документах, якими передбачається зниження кількості функцій держави.

Також повідомляється, що прийняття цих законопроєктів призведе до значного збільшення ролі держави на ринку телекомунікацій, що створить додаткові корупційні ризики і призведе до значного зростання вартості телекомунікаційних послуг для кінцевих користувачів.

Крім того, це також призведе до порушення існуючого балансу на користь великих операторів і збільшення соціальної напруженості, а також створить додаткові передумови для значного збільшення вартості телекомунікаційних послуг для споживачів.

Асоціація звернулася з листом до Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням відкликати законопроєкт №2230.

"Вимагаємо від уряду не допустити знищення унікального українського ринку доступу до інтернету. Відкликати законопроєкт про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і забезпечити обґрунтований підхід до опрацювання змін до законодавства у сфері телекомунікацій", - підсумували в повідомленні.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет подключить интернет к сельским школам Украины.

Тем временем состоялась презентация нового бренда цифрового государства "Дія", а вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров.