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04 листопада 2019, понеділок, 16:39 5
Економіка 2019-11-04T16:50:31+02:00
Українські Новини
Інтернет асоціація просить Зеленського та Гончарука не допустити знищення доступу до інтернету

Інтернет асоціація просить Зеленського та Гончарука не допустити знищення доступу до інтернету

Володимир Зеленський, Інтернет, Дмитро Разумков, Інтернет Асоціація України, Олексій Гончарук

Інтернет-асоціація України закликає уряд не збільшувати вплив Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), оскільки це може призвести до корупційних ризиків і збільшення вартості послуг доступу до інтернету.

Про це йдеться у відкритому зверненні Асоціації до уряду, передають Українські Новини.

"Асоціація виступає проти суцільного "копіювання" положень європейського законодавства, не враховуючи особливостей функціонування національних ринків телекомунікаційних послуг, зокрема, послуг доступу в інтернет, їх стійкість і рівень розвитку, в т.ч. цінову доступність для населення країни", - йдеться в ньому.

Йдеться про законопроєкт №1678-7 від 16 вересня 2014 року "Про електронні комунікації" та №2320 від 28 жовтня 2019 року "Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства".

При цьому в асоціації наголошують, що посилення ролі регулятора і створення додаткових бюрократичних функцій призведе до збільшення витрат з державного бюджету на утримання розширеного штату національного регулятора, виникнення додаткових спорів, у тому числі судових, пов'язаних з оскарженням рішень національного регулятора.

"Насправді, на наш погляд, положення законопроєктів не спрямовані на сприяння розвитку широкосмугового фіксованого доступу до мережі Інтернет, а фактично пропонується впровадження нині існуючої "телефонної" регуляції на послуги доступу до інтернету", - вказують у повідомленні.

Крім того, в Асоціації кажуть про недоцільність будь-якого втручання і намірів з боку держави регулювати відносини у сфері інтернету, які регулюються виключно документами міжнародних організацій і співтовариств.

"У разі неврахування зазначених принципів вважаємо, що на ринку послуг доступу в інтернет держава матиме протилежний результат, ніж заплановано, а саме, монополізацію ринку, зростання цін на послугу, збільшення додаткових бюджетних витрат (а це податки громадян), безмежне зарегулювання ринку послуг доступу до інтернету", - повідомили в Асоціації.

В Асоціації вважають, що посилення повноважень регулятора суперечить підходам Президента, Верховної Ради і уряду країни в програмних документах, якими передбачається зниження кількості функцій держави.

Також повідомляється, що прийняття цих законопроєктів призведе до значного збільшення ролі держави на ринку телекомунікацій, що створить додаткові корупційні ризики і призведе до значного зростання вартості телекомунікаційних послуг для кінцевих користувачів.

Крім того, це також призведе до порушення існуючого балансу на користь великих операторів і збільшення соціальної напруженості, а також створить додаткові передумови для значного збільшення вартості телекомунікаційних послуг для споживачів.

Асоціація звернулася з листом до Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням відкликати законопроєкт №2230.

"Вимагаємо від уряду не допустити знищення унікального українського ринку доступу до інтернету. Відкликати законопроєкт про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і забезпечити обґрунтований підхід до опрацювання змін до законодавства у сфері телекомунікацій", - підсумували в повідомленні.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет подключить интернет к сельским школам Украины.

Тем временем состоялась презентация нового бренда цифрового государства "Дія", а вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров.

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