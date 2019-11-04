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  • Шикарний готель біля озера в Італії: журналісти дізналися, куди знову пропав Богдан
04 листопада 2019, понеділок, 14:30 127
Політика 2019-11-04T16:45:03+02:00
Українські Новини
Шикарний готель біля озера в Італії: журналісти дізналися, куди знову пропав Богдан

Шикарний готель біля озера в Італії: журналісти дізналися, куди знову пропав Богдан

Відпустка, Італія, Андрій Богдан, Гардоне-Рів'єра, Grand Hotel Fasano
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua

Голова Офісу Президента Андрій Богдан, якому раніше приписували вибиті зуби в ході конфлікту з Бакановим, в четвер вирушив на відпочинок в Італію.

Про це повідомляє "Страна".

31 жовтня Богдан приїхав у містечко Гардоне-Рів'єра, що в Ломбардії на озері Гарда. Це на півночі країни.

Повідомляється, що він вибрав для відпочинку 5-зірковий готель Grand Hotel Fasano на узбережжі озера.

Три ночі в готелі на двох дорослих коштують 20 000 гривень, якщо купувати стандартний номер. За такий же номер, але з видом на озеро доведеться доплатити ще 8 тисяч. В обидва варіанти включений сніданок.

Наголошується, що глава Офісу Президента міг дозволити собі і менш бюджетний відпочинок. Номери класу "делюкс" в цьому готелі коштують понад 40 тисяч за ті ж три ночі (послуга називається Relax weekend).

Також в готелі є "шикарний спа", як пишуть у відгуках гості.

В Україну Андрій Богдан повернувся, за інформацією "Страни", в неділю ввечері.

Як повідомляли Українські Новини, місяць тому, 5 жовтня, Богдана помітили на відпочинку в Туреччині.

Також Богдан на День Незалежності очолив ходу дівчат в Сен-Тропе на весіллі Довбенка.

Тим часом, ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана.

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