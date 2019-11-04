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04 листопада 2019, понеділок, 14:12 28
Силові структури 2019-11-04T16:45:03+02:00
Українські Новини
Плакав, сміявся і викинувся у вікно: під Києвом росіянин зламав флагшток з прапором ОУН

Плакав, сміявся і викинувся у вікно: під Києвом росіянин зламав флагшток з прапором ОУН

Нацполіція, росіянин, Наруга
Наругу над прапором.
Наругу над прапором.

Росіянин пошкодив флагшток з прапором Організації українських націоналістів у Вишневому Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.

"Невідомий чоловік біля пам'ятника "Небесної Сотні" пошкодив флагшток з чорно-червоним прапором. Про хуліганів в поліцію повідомив небайдужий очевидець", - сказано в ньому.

На правопорушника вказав свідок, який помітив його з вікна своєї квартири і відразу викликав поліцію.

Для встановлення особи, складання відповідних документів, з'ясування всіх обставин події та прийняття відповідного процесуального рішення, слідчо-оперативна група доставила порушника в відділення поліції Вишневого.

Правоохоронці встановили, що пошкодивший флагшток 45-річний громадянин Росії, який приїхав до родичів у село Святопетрівське. Зазначається, що він має посвідку на постійне місце проживання в Україні.

"Порушник при спілкуванні з поліцейськими вів себе неадекватно: голосно плакав, то починав сміятися. У той час, коли вийшов у коридор з природних потреб, несподівано він вистрибнув у вікно з третього поверху адмінбудівлі. Поліцейським чоловік пояснив свій "політ" тим, що для нього просто грає голосно музика", - йдеться в повідомленні.

Для надання медичної допомоги поліцейські викликали карету швидкої допомоги. співробітники поліції склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Адміністративного кодексу. На даний момент у Державній міграційній службі готується клопотання про скасування іноземцю дозволу на проживання, видворення його з країни із забороною подальшого в'їзду в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці жовтня невідомий вкрав прапор України з будівлі міського суду в Горишних Плавнях. Також три роки тюрми дали чоловікові за наругу над прапором України. Перебуваючи в нетверезому стані, він зірвав прапор в Кривому Розі.

Тим часом, під Одесою молодий хлопець поглумився над прапором України, витерши об нього ноги.

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