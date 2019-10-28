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28 октября 2019, понедельник, 14:32 55
Происшествия 2019-10-28T14:58:32+02:00
Українські Новини
В Горишних Плавнях украли флаг Украины с крыльца горсуда

В Горишних Плавнях украли флаг Украины с крыльца горсуда

Воровство, Флаг Украины, Горишни Плавни

Неизвестный украл флаг Украины со здания городского суда в Горишних Плавнях (ранее - Комсомольск) Полтавский области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В ночь на 25 октября 2019 внешняя камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестные лица похитили государственный флаг Украины с крыльца Комсомольского городского суда Полтавской области", - сказано в нем.

Полиция начала расследование по данному факту.

Имена злоумышленников установлены, в настоящее время проводится досудебное расследование для установления мотивов совершения правонарушения.

Как сообщали Українськi Новини, за надругательство над флагом Украины мужчине дали три года тюрьмы.

Также ранее на Житомирщине мужчина надругался над украинским флагом.

В Донецкой области пьяный парень и 15-летняя девушка сорвали и подожгли украинский флаг.

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