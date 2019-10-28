В Горишних Плавнях украли флаг Украины с крыльца горсуда

Неизвестный украл флаг Украины со здания городского суда в Горишних Плавнях (ранее - Комсомольск) Полтавский области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В ночь на 25 октября 2019 внешняя камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестные лица похитили государственный флаг Украины с крыльца Комсомольского городского суда Полтавской области", - сказано в нем.

Полиция начала расследование по данному факту.

Имена злоумышленников установлены, в настоящее время проводится досудебное расследование для установления мотивов совершения правонарушения.

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