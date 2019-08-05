За надругательство над флагом Украины мужчине дали три года тюрьмы

Суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы 38-летнего ранее судимого мужчину за срыв флага Украины в состоянии алкогольного опьянения в Кривом Роге.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра полиции Кривого Рога, передают Українські Новини.

"В сентябре 2017 мужчина в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю. После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов. 3 августа в рамках операции "Розыск" сотрудники сектора криминальной полиции Долгинцевского ОП задержали разыскиваемого преступника", - говорится в нем.

За надругательство над государственными символами мужчине назначено наказание по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса.

На основании приговора Апелляционного суда Днепропетровской области ранее судимого злоумышленника приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, на Житомирщине мужчина надругался над украинским флагом.

В Донецкой области пьяный парень и 15-летняя девушка сорвали и подожгли украинский флаг.

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