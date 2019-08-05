За надругательство над флагом Украины мужчине дали три года тюрьмы

Суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы 38-летнего ранее судимого мужчину за срыв флага Украины в состоянии алкогольного опьянения в Кривом Роге.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра полиции Кривого Рога, передают Українські Новини.\r\n"В сентябре 2017 мужчина в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю. После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов. 3 августа в рамках операции "Розыск" сотрудники сектора криминальной полиции Долгинцевского ОП задержали разыскиваемого преступника", - говорится в нем.\r\nЗа надругательство над государственными символами мужчине назначено наказание по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса.\r\nНа основании приговора Апелляционного суда Днепропетровской области ранее судимого злоумышленника приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Житомирщине мужчина надругался над украинским флагом.\r\nВ Донецкой области пьяный парень и 15-летняя девушка сорвали и подожгли украинский флаг.\r\nРанее в Луганской области заробитчанин, вернувшийся из РФ, сорвал украинский флаг со здания суда.