підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 листопада 2019, понеділок, 12:55 23
Фінанси 2019-11-04T12:58:26+02:00
Українські Новини
Населення знову почало масово скуповувати валюту

Населення знову почало масово скуповувати валюту

Валюта, курс гривні, Гривня, Долар, населення

У жовтні населення знову почало скуповувати валюту і купив її на 91,5 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку чиста купівля валюти населенням перевищила продаж у жовтні.

У жовтні населення продало 1 413,2 млн доларів і купив 1 504,8 млн. доларів.

Таким чином, за підсумками місяця населення купило готівкової валюти на 91,5 млн доларів більше, ніж продало.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік до другого читання на позачерговому засіданні уряду.

У жовтні дефіцит держбюджету склав майже 8 млрд гривень.

Більше новин про: Валюта курс гривні Гривня Долар населення

Архів
Новини
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
"Роттердам+" дозволив зекономити бюджетні кошти, – адвокат 14:17
Потеплішає до +21 і пройдуть дощі: прогноз погоди на вівторок 13:59
Луценко підтвердила, що вирішила достроково скласти повноваження депутата 13:54
Рінат Ахметов – найвідоміший благодійник України, - опитування 13:18
більше новин
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok