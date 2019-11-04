Населення знову почало масово скуповувати валюту

У жовтні населення знову почало скуповувати валюту і купив її на 91,5 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку чиста купівля валюти населенням перевищила продаж у жовтні.

У жовтні населення продало 1 413,2 млн доларів і купив 1 504,8 млн. доларів.

Таким чином, за підсумками місяця населення купило готівкової валюти на 91,5 млн доларів більше, ніж продало.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік до другого читання на позачерговому засіданні уряду.

У жовтні дефіцит держбюджету склав майже 8 млрд гривень.