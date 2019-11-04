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04 ноября 2019, понедельник, 09:55 581
Финансы 2019-11-04T10:56:56+02:00
Українські Новини
В октябре дефицит госбюджета составил почти 8 млрд

В октябре дефицит госбюджета составил почти 8 млрд

Госбюджет, Дефицит, Доходы, Госказначейство
Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

В октябре государственный бюджет недовыполнен по доходам на 9,9% или на 7,8 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 70,991 млрд гривен при плане в 78,827 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в октябре по доходам выполнен с дефицитом в 7,836 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в октябре составили 61,171 млрд гривен при плане 68,621 млрд гривен, спецфонда – 9,819 млрд гривен при плане в 10,206 млрд гривен.

Поступление Единого социального взноса (ЕСВ) в октябре составило 23,545 млрд гривен, тогда как в октябре прошлого года этот показатель составил 19,922 млрд гривен.

В январе-октябре госбюджет по доходам выполнен на 94,5%.

Доходы госбюджета за 10 месяцев составили 810,742 млрд гривен при плане в 857,916 млрд гривен.

За 10 месяцев ЕСВ поступило 222,255 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 183,776 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в первом квартале государственный бюджет был выполнен по доходам на 95,3%.

Доходы общего фонда в 1-м квартале в сумме 178,2 млрд гривен составляли 91,8% от росписи по нескольким причинам: сокращение производства табака; освобождение с января 2019 года от обложения НДС импорта солнечных батарей; уменьшение объема импорта природного газа Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины"; укрепление гривны; переплата на начало февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0,6 млрд гривен.

Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников на 10%.

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