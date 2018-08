Об этом сообщил The Washington Post.

Кроме этого, по словам губернатора штата Рика Скотта, местные жители страдают из-за проблем со здоровьем из-за повышенного количества этих водорослей. В частности, они испытывают затруднение дыхания.

На берег вынесло множество мертвых животных: рыбу, черепах и даже акулу.

Чрезвычайное положение объявили в 7 округах штата, а власти обещают 1,5 миллиона долларов США на ликвидацию последствий.

Florida's Governor Has Declared a State of Emergency Amid Toxic Red Tide Outbreak on The Gulf Coast.

The Beaches Are Now Covered With Piles of Dead Marine Wildlife and It Is Advised That People Stay Away For Now. 💔#RedTide#KareniaBrevispic.twitter.com/xR30zlWG9d