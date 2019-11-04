Школярі в останній день канікул гуглили "як захворіти" і "як підняти температуру"

Сьогодні, 4 листопада, закінчилися осінні канікули в школах, які тривали тиждень з 28 жовтня. Напередодні увечері в Україні почали масово гуглити "як підняти температуру тіла" і "як не захворіти".Про це свідчать дані сервісу Google Trends серед українських користувачів, передає "Страна". Цей запит став популярним в пошуковій системі Google 3 листопада - в останній день відпочинку школярів. Фото: "Країна" Осінні канікули в школах тривали 7 днів. Наступні, зимові, триватимуть 16 днів - з 23 грудня по 7 січня включно.Як повідомляли Українські Новини, на осінні канікули по Україні курсували 12 додаткових поїздів.Раніше в період весняних канікул в Києві дітей катали на "Казковому трамвайчику".Також повідомлялося, що у Києві хочуть зробити платним навчання для дітей без прописки у столиці. Крім того, у чернігівській школі 13 школярів заразилися гепатитом. Спочатку в лікарню з діагнозом гепатит типу А звернулися чотири дитини і працівниця шкільної їдальні.Тим часом, депутат Бужанський просить Раду не закривати україномовні школи до 2023 року.