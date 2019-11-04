підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 листопада 2019, понеділок, 12:00 13
Суспільство 2019-11-04T14:00:03+02:00
Українські Новини
Школярі в останній день канікул гуглили "як захворіти" і "як підняти температуру"

Школярі в останній день канікул гуглили "як захворіти" і "як підняти температуру"

школярі, Канікули, учні, Гугл, Як захворіти
Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

Сьогодні, 4 листопада, закінчилися осінні канікули в школах, які тривали тиждень з 28 жовтня. Напередодні увечері в Україні почали масово гуглити "як підняти температуру тіла" і "як не захворіти".

Про це свідчать дані сервісу Google Trends серед українських користувачів, передає "Страна".

Цей запит став популярним в пошуковій системі Google 3 листопада - в останній день відпочинку школярів.

Фото:Фото: "Країна"

Осінні канікули в школах тривали 7 днів. Наступні, зимові, триватимуть 16 днів - з 23 грудня по 7 січня включно.

Як повідомляли Українські Новини, на осінні канікули по Україні курсували 12 додаткових поїздів.

Раніше в період весняних канікул в Києві дітей катали на "Казковому трамвайчику".

Також повідомлялося, що у Києві хочуть зробити платним навчання для дітей без прописки у столиці.

Крім того, у чернігівській школі 13 школярів заразилися гепатитом. Спочатку в лікарню з діагнозом гепатит типу А звернулися чотири дитини і працівниця шкільної їдальні.

Тим часом, депутат Бужанський просить Раду не закривати україномовні школи до 2023 року.

Більше новин про: школярі Канікули учні Гугл Як захворіти

Архів
Новини
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
"Роттердам+" дозволив зекономити бюджетні кошти, – адвокат 14:17
Потеплішає до +21 і пройдуть дощі: прогноз погоди на вівторок 13:59
Луценко підтвердила, що вирішила достроково скласти повноваження депутата 13:54
Рінат Ахметов – найвідоміший благодійник України, - опитування 13:18
більше новин
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok