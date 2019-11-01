Депутат Бужанский просит Раду не закрывать русскоязычные школы до 2023 года

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский ("Слуга Народа") предлагает парламенту продлить возможность преподавания в средней школе на русском языке до сентября 2023 гола.

Об этом он сообщил на своей Telegram-канале.

"Как вы помните, русскоязычные школы должны перейти на украинский с 2020 года. А все остальные, с 2023. Это чисто дискриминационная норма, и я внес законопроект, устраняющий ее. 23, так с 23го, так сказать)", - написал депутат.

Законопроект Бужанского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в образовательных учреждениях" зарегистрирован в Раде 31 октября под №2362.

Но его текст по состоянию на 13:00 1 октября отсутствует на сайте парламента.

Как сообщали Українські Новини, согласно действующему закону об образовании преподавание на языках национальных меньшинств может вестись в дошкольных учреждениях и в начальной школе. При этом, согласно переходным положениям к закону преподавания на официальных языках ЕС может вестись в средней школе до 1 сентября 2023 года, тогда как школьники обучавшиеся на других языках нацменьшинств должны перейти на украинский с 1 сентября 2020 года.

Тем временем треть украинцев категорически не одобряют переход на украинский язык обучения в школах.