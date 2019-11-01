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01 ноября 2019, пятница, 14:17 531
Верховная Рада и партии 2019-11-01T14:39:37+02:00
Українські Новини
Депутат Бужанский просит Раду не закрывать русскоязычные школы до 2023 года

Депутат Бужанский просит Раду не закрывать русскоязычные школы до 2023 года

Русский язык, Школы, Украинский язык, Слуга народа, Обучение в школах, Максим Бужанский
Максим Бужанский
Максим Бужанский

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский ("Слуга Народа") предлагает парламенту продлить возможность преподавания в средней школе на русском языке до сентября 2023 гола.

Об этом он сообщил на своей Telegram-канале.

"Как вы помните, русскоязычные школы должны перейти на украинский с 2020 года. А все остальные, с 2023. Это чисто дискриминационная норма, и я внес законопроект, устраняющий ее. 23, так с 23го, так сказать)", - написал депутат.

Законопроект Бужанского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в образовательных учреждениях" зарегистрирован в Раде 31 октября под №2362.

Но его текст по состоянию на 13:00 1 октября отсутствует на сайте парламента.

Как сообщали Українські Новини, согласно действующему закону об образовании преподавание на языках национальных меньшинств может вестись в дошкольных учреждениях и в начальной школе. При этом, согласно переходным положениям к закону преподавания на официальных языках ЕС может вестись в средней школе до 1 сентября 2023 года, тогда как школьники обучавшиеся на других языках нацменьшинств должны перейти на украинский с 1 сентября 2020 года.

Тем временем треть украинцев категорически не одобряют переход на украинский язык обучения в школах.

Больше новостей о: Русский язык Школы Украинский язык Слуга народа Обучение в школах Максим Бужанский

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