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20 октября 2019, воскресенье, 13:45 197 Список
Общество 2019-10-20T13:45:37+03:00
Українські Новини
В осенние каникулы по Украине будут курсировать 12 дополнительных поездов

В осенние каникулы по Украине будут курсировать 12 дополнительных поездов

Укрзализныця, Поезд, осенние каникулы
Поезд
Поезд

Украинских школьников ожидают осенние каникулы с 28 октября, которые продлятся неделю. В этот период "Укрзализныця" назначила дополнительные маршруты. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, сообщается, что всего назначено 12 дополнительных маршрутов.

Список дополнительных поездов на период осенних каникул:

  • № 162/161 Николаев — Киев будет курсировать в Киев 24 октября и 2 ноября, а в Николаев — 25 октября и 3 ноября;
  • № 168 Львов — Одесса осуществит рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября;
  • № 192/191 Львов — Киев отправится в рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября;
  • № 204/203 Львов — Днепр будет ездить в Днепр 16, 18, 20, 22, 24 октября, а во Львов — 17, 19, 21, 23 и 25 октября;
  • № 205 Покровск — Харьков осуществит рейсы в обоих направлениях 20, 26 октября, 1 и 3 ноября;
  • № 215 Днепр — Умань в Умань отправится 18 октября, а в Днепр — 19 октября;
  • № 217/218 Киев — Рахов 25 октября и 1 ноября будет курсировать до Рахова. В обратном направлении — 27 октября и 2 ноября;
  • № 237 Днепр — Киев отправится в обоих направлениях 25 октября и 3 ноября;
  • № 242/241 Одесса — Днепр с 17 октября по 3 ноября будет курсировать через день в направлении Днепра (кроме 1 ноября), а с 16 октября по 1 ноября — через день в Одессу;
  • № 252/251 Одесса — Днепр, Харьков будет курсировать 25 октября, 1 и 3 ноября. Обратно — 26 октября, 2 ноября;
  • № 268/267 Ковель — Киев 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 октября, 3 ноября отправится в Киев. В обратном направлении — 18, 21, 23, 25, 28, 30 октября и 1 ноября;
  • № 275/276 Днепр — Львов 16, 18, 20, 22 и 24 отправится во Львов, 17, 19, 21, 23 и 25 октября — в Днепр.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" предлагает заменить традиционные подстаканники на бумажные.

Ранее "Укрзализныця" напомнила, как вернуть билеты online.

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