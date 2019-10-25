В черниговской школе 13 школьников заразились гепатитом

В школе №7 в Чернигове было выявлено 13 случаев заболевания вирусным гепатитом, сообщает местный телеканал "UA: Чернигов".

Первоначально в больницу с диагнозом гепатит типа А обратилось четыре ребенка и работница школьной столовой. После этого заболевание обнаружилось еще у 8 учеников.

По информации заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, учеников госпитализировали в инфекционное отделение медицинского учреждения. У детей, у которых болезнь диагностировали позже, тип вируса еще устанавливается.

Начальник отдела главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области Павел Моргацкий заверил, что в школе №7 проведено санитарно-эпидемиологическое обследование. На лабораторное исследование отобраны образцы пищи из столовой и буфета учебного заведения, а также вода из водопровода.

Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое можно подхватить из зараженной воды или еды. Среди симптомов: повышеная температура, слабость, диарея, отсутствие аппетита, рвота, пожелтение кожи и белков глаз.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вспышка гепатита случилась в одесской школе, где инфекцию подхватили 4 ученика. В связи с этим, врачи предоставили методы профилактики вирусного заболевания.