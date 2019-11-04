Курс валют в обмінниках підскочив на початку тижня

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 1 листопада на 8,71% до 24,9783 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 7,63 коп. до 24,6485 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 5,25 коп. до 27,3644 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,88 коп. до 27,8749 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,6485 24,9783 27,3644 27,8749 3,50 3,98 Максимальний 24,8200 25,3000 27,6000 28,2000 3,82 5,00 Мінімальний 24,1000 24,8500 26,8000 27,7000 2,50 3,82

Нагадаємо, з 25 жовтня по 1 листопада курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків після двотижневого зростання знизився на 33,92 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс купівлі знизився на 30,47 коп. до 24,5722 UAH/USD.

З 18 по 25 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків другий тиждень поспіль підвищився на 13,64 коп. до 25,2304 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,86% до 24,8769 UAH/USD.