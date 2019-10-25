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25 октября 2019, пятница, 13:12 548
Финансы 2019-10-25T13:17:15+03:00
Українські Новини
И снова здорово: наличный доллар растет вторую неделю подряд

И снова здорово: наличный доллар растет вторую неделю подряд

Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 18 по 25 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков вторую неделю подряд повысился на 13,64 коп. до 25,2304 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,86 коп. до 24,8769 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 21,63 коп. до 27,5067 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,66 коп. до 28,0558 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 11 по 18 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после понижения на прошлой неделе, повысился на 26,36 коп. до 25,0940 UAH/USD, курс покупки повысился на 30,09 коп. до 24,7083 UAH/USD.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 25 октября

24,8769

25,2304

27,5067

28,0558

3,4500

3,9800

По сравнению с 18 октября

0,1686

0,1364

0,2163

0,1766

0,0000

0,0300

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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