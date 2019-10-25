И снова здорово: наличный доллар растет вторую неделю подряд

С 18 по 25 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков вторую неделю подряд повысился на 13,64 коп. до 25,2304 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,86 коп. до 24,8769 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 21,63 коп. до 27,5067 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,66 коп. до 28,0558 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 11 по 18 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после понижения на прошлой неделе, повысился на 26,36 коп. до 25,0940 UAH/USD, курс покупки повысился на 30,09 коп. до 24,7083 UAH/USD.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 25 октября 24,8769 25,2304 27,5067 28,0558 3,4500 3,9800 По сравнению с 18 октября 0,1686 0,1364 0,2163 0,1766 0,0000 0,0300

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.