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04 листопада 2019, понеділок, 10:52 10
Політика 2019-11-04T10:53:30+02:00
Українські Новини
Ніяких конвертів: чиновники будуть отримувати зарплату безготівкою

Ніяких конвертів: чиновники будуть отримувати зарплату безготівкою

Кабмін, зарплати чиновників, Безготівковий розрахунок, Дмитро Дубілет, Зарплати в конвертах
Безготівковий розрахунок. Фото: pixabay
Безготівковий розрахунок. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів зобов'язав органи державної влади здійснювати виплати співробітникам у безготівковій формі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав Міністр Кабміну Дмитро Дубілет, передають Українські Новини.

"Вчора ми прийняли постанову Кабміну, якою переводимо всі виплати співробітникам органів влади у безготівкову форму", - написав він.

Зі слів Дубілета, близько 7% співробітників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок, через що органи держвлади витрачають близько 60 млн гривень на рік на банківські комісії.

Міністр зазначив, що цим рішенням уряд не позбавив банки доходу, оскільки для банківських установ робота з готівкою і з комісією є також збитковою.

При цьому, згідно з повідомленням пресслужби Кабміну, на позачерговому засіданні в неділю уряд зобов'язав органи держвлади здійснювати виплати на відрядження співробітникам у безготівковій формі.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив проект держбюджету-2020 до другого читання.

Раніше ЗМІ повідомили, що "Слуги народу" отримали зарплати "в конвертах" з "общака".

Крім того, пранкер "Джокер" обговорював з депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народу".

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