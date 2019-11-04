Ніяких конвертів: чиновники будуть отримувати зарплату безготівкою

Кабінет Міністрів зобов'язав органи державної влади здійснювати виплати співробітникам у безготівковій формі.Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав Міністр Кабміну Дмитро Дубілет, передають Українські Новини."Вчора ми прийняли постанову Кабміну, якою переводимо всі виплати співробітникам органів влади у безготівкову форму", - написав він.Зі слів Дубілета, близько 7% співробітників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок, через що органи держвлади витрачають близько 60 млн гривень на рік на банківські комісії.Міністр зазначив, що цим рішенням уряд не позбавив банки доходу, оскільки для банківських установ робота з готівкою і з комісією є також збитковою.При цьому, згідно з повідомленням пресслужби Кабміну, на позачерговому засіданні в неділю уряд зобов'язав органи держвлади здійснювати виплати на відрядження співробітникам у безготівковій формі.Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив проект держбюджету-2020 до другого читання.Раніше ЗМІ повідомили, що "Слуги народу" отримали зарплати "в конвертах" з "общака". Крім того, пранкер "Джокер" обговорював з депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народу".