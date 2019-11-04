Застарілі моделі iPhone і iPad відключать від інтернету

Після недавньої презентації Apple, на якій показали новий iPhone 11, компанія попередила власників старих моделей iPhone і iPad, що якщо вони не оновлять свої пристрої до останньої версії програмного забезпечення iOS, вони не зможуть підключитися до інтернету. Про це повідомив телеканал CNN.

Уточняется, що мова йде про гаджетах, виготовлених до 2012 року. Таке рішення в компанії аргументую тим, що відключення пов'язано з особливістю вбудованих в девайси GPS-модулів, які вимагають перезавантаження кожні 19 років. Якщо їх не оновити, то станеться збій, після можуть виникнути труднощі з виходом в інтернет. Також збій торкнеться роботу App Store, iCloud, електронну пошту і пошук сайтів.

Телеканал зазначив, що це торкнеться iPhone 4 і 5, а також iPad mini з підтримкою стільникового зв'язку, iPad і iPad 2. Користувачам цих гаджетів необхідно встановити версію 10.3.4 або 9.3.6.

Якщо ви не впевнені, яку версію має ваш iPhone або iPad, виконайте наступні дії:

1. Відкрийте програму "Налаштування".

2. Натисніть "Основні", потім натисніть "Про програму".

3. Знайдіть номер поруч з Версією програмного забезпечення".

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