Смарт-часы Apple Watch спасли жизнь человеку, собравшемуся со скалы

Смарт-часы Apple Watch Series 4 и Series 5, которую презентовали в сентябре, с функцией определения падения, спасали уже не одну жизнь, вызвав экстренную службу. На этот раз смарт-часы спасли 28-летнего Джеймса Пруденсиано, сорвавшегося со скалы.

Мужчина занимался хайкингом, в один момент тропа закончилась, и он сорвался со скалы, получив три перелома, сообщает "Технот" со ссылкой на PhoneArena.

Смарт-часы пользователя определили жесткое падение, и передали координаты спасателям, что спасли жизнь Джеймсу с тремя переломами.

Функция определения падения на Apple Watch была представлена вместе с операционной системой watchOS 5 на конференции WWDC18. Уже извесно как минимум о четырех случаях спасения жизни: детектор падения в Apple Watch Series 4 спас от смерти норвежского пенсионера и велосипедиста, а встроенная электрокардиограмма сумела вовремя обнаружить проблемы с сердцему 28-летнего пользователя искептикаApple Watch, решившего проверить свои показатели, чтобы доказать, что смарт-часы бесполезны.

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Как сообщали Українські Новини, компания Apple планировала выпустить новую линейку бновленные iPad Pro и iPhone Pro.

Тем временем Apple опубликовал квартальный отчет, согласно которому в начале 2019 года продажи iPhone снизились.