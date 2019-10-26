Смарт-часы Apple Watch спасли жизнь человеку, собравшемуся со скалы

Смарт-часы Apple Watch Series 4 и Series 5, которую презентовали в сентябре, с функцией определения падения, спасали уже не одну жизнь, вызвав экстренную службу. На этот раз смарт-часы спасли 28-летнего Джеймса Пруденсиано, сорвавшегося со скалы. Мужчина занимался хайкингом, в один момент тропа закончилась, и он сорвался со скалы, получив три перелома, сообщает "Технот" со ссылкой на PhoneArena. Смарт-часы пользователя определили жесткое падение, и передали координаты спасателям, что спасли жизнь Джеймсу с тремя переломами. Функция определения падения на Apple Watch была представлена вместе с операционной системой watchOS 5 на конференции WWDC18. Уже извесно как минимум о четырех случаях спасения жизни: детектор падения в Apple Watch Series 4 спас от смерти норвежского пенсионера и велосипедиста, а встроенная электрокардиограмма сумела вовремя обнаружить проблемы с сердцему 28-летнего пользователя искептикаApple Watch, решившего проверить свои показатели, чтобы доказать, что смарт-часы бесполезны. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=b4RQIBnH5RQ" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, компания Apple планировала выпустить новую линейку бновленные iPad Pro и iPhone Pro. Тем временем Apple опубликовал квартальный отчет, согласно которому в начале 2019 года продажи iPhone снизились.