Корпорация Apple выпустила операционную систему, в которой заменила iTunes на 3 отдельных приложения

Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS 10.15 Catalina для компьютеров, в которой отсутствует программа iTunes. Об этом говорится в официальном релизе компании Apple.

Отмечается, что особенностью программы станет замена iTunes, которая была во всех версиях, начиная с 2001 года. Теперь программу заменяют три отдельных приложения: Apple Music, Apple Podcast и Apple TV+.

Также, сообщается, что компания улучшила функцию управления голосом Voice Control, добавила функцию Screen Time, которая показывает пользователям количество времени, потраченного на посещение сайтов и использование приложений.

В новой системе macOS появилась поддержка игрового сервиса Apple Arcade, программа Sidecar для использования iPad в качестве второго дисплея и для ввода информации с помощью Apple Pencil, а также возможность переносить программы с iPad. Подписка на Apple Arcade стоит $4,99 в месяц, благодаря которой пользователи получают неограниченный доступ к беспрецедентному каталогу игр для Mac, в которые можно играть на iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV.

Как сообщали Українські Новини, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино состоялась ежегодная презентация продукции компании Apple, на которой традиционно представили новый iPhone XI,и iOS 13.

Кроме того, ранее компания Apple опубликовала квартальный отчет, согласно которому в начале 2019 года продажи iPhone снизились на 17%.