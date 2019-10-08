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08 октября 2019, вторник, 14:22 21
Технологии 2019-10-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
Корпорация Apple выпустила операционную систему, в которой заменила iTunes на 3 отдельных приложения

Корпорация Apple выпустила операционную систему, в которой заменила iTunes на 3 отдельных приложения

Apple выпустила новую версию операционной системы macOS 10.15 Catalina
Apple выпустила новую версию операционной системы macOS 10.15 Catalina

Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS 10.15 Catalina для компьютеров, в которой отсутствует программа iTunes. Об этом говорится в официальном релизе компании Apple.

Отмечается, что особенностью программы станет замена iTunes, которая была во всех версиях, начиная с 2001 года. Теперь программу заменяют три отдельных приложения: Apple Music, Apple Podcast и Apple TV+.

Также, сообщается, что компания улучшила функцию управления голосом Voice Control, добавила функцию Screen Time, которая показывает пользователям количество времени, потраченного на посещение сайтов и использование приложений.

В новой системе macOS появилась поддержка игрового сервиса Apple Arcade, программа Sidecar для использования iPad в качестве второго дисплея и для ввода информации с помощью Apple Pencil, а также возможность переносить программы с iPad. Подписка на Apple Arcade стоит $4,99 в месяц, благодаря которой пользователи получают неограниченный доступ к беспрецедентному каталогу игр для Mac, в которые можно играть на iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV.

Как сообщали Українські Новини, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино состоялась ежегодная презентация продукции компании Apple, на которой традиционно представили новый iPhone XI,и iOS 13.

Кроме того, ранее компания Apple опубликовала квартальный отчет, согласно которому в начале 2019 года продажи iPhone снизились на 17%.

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