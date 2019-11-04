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04 листопада 2019, понеділок, 08:47 15
Зовнішня політика 2019-11-04T11:15:02+02:00
Українські Новини
Глава МЗС Естонії відвідає Україну з метою обговорити створення е-уряду

Глава МЗС Естонії відвідає Україну з метою обговорити створення е-уряду

Вадим Пристайко , МЗС України, Естонія, Урмас Рейнсалу, Візит в Україну
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

Після того як "Венеціанська комісія" відвідала Україну з метою вирішити питання з українською мовою, в понеділок 4 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрінеться з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу. Про це повідомляє пресс-служба МЗС України.

Уточнюється, що під час двосторонньої зустрічі голови дипломатичних відомств обговорять співпрацю між країнами, а також питання залучення естонського досвіду по формуванню електронного уряду.

Крім того, планують порушити питання протидії викликам безпеки, а також підтримки естонською стороною пріоритетів зовнішньої політики України. Зустріч запланована на 12:00.

Як повідомляли Українські Новини, министр Пристайко заявив про можливості відновлення залізничного сполучення з окупованим Донбасом.

Нагадаємо, 1 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в ході його робочого візиту в Україну. У ході зустрічі стало відомо, що Фінляндія налаштована відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії.

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