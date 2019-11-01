Финляндия будет отстаивать продление санкций против России

Председательствующая в Совете Европейского Союза Финляндия настроена отстаивать необходимость продления санкций против России.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передают Українські Новини.



1 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в ходе его рабочего визита в Украину.



Визит начался с совместного почтения памяти защитников Украины от российской агрессии и возложения цветов к Стене памяти.



Пристайко выразил уверенность, что поездка Хаависто в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) позволит понять масштабы потерь Украины и страданий гражданского населения от длительной российской агрессии.



"Глава финляндского МИДа подчеркнул настроенность Финляндии как председательствующей в Совете ЕС страны отстаивать необходимость продолжения санкций против России и заверил в поддержке Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины, непризнании попытки незаконной аннексии Крыма", - говорится в сообщении.



Обсуждая актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, Пристайко подчеркнул заинтересованность Украины в привлечении передовых технологий в энергоэффективности, утилизации отходов и управлении лесными ресурсами.

Министр поблагодарил за внедрение Финляндией энергоэффективных технологий в школе в Херсонской области и предложил рассмотреть возможность реализации подобного инфраструктурного проекта на востоке Украины в рамках восстановления Донбасса.



С 1 июля по 31 декабря 2019 года Финляндия председательствует в Совете ЕС.



Как сообщали Українські Новини, Хаависто в ходе визита в Украину 31 октября - 1 ноября посетит линию разграничения на Донбассе.



Финляндия готовит дополнительный пакет на 600 тыс. евро для разминирования на Донбассе.



Ранее США ввели второй пакет санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей".