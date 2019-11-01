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01 ноября 2019, пятница, 18:28 38
Внешняя политика 2019-11-01T18:30:05+02:00
Українські Новини
Финляндия будет отстаивать продление санкций против России

Финляндия будет отстаивать продление санкций против России

Санкции против России, Финляндия, Совет ЕС, Вадим Пристайко , Пекка Хаависто
Финляндия. Фото: pixabay
Финляндия. Фото: pixabay

Председательствующая в Совете Европейского Союза Финляндия настроена отстаивать необходимость продления санкций против России.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передают Українські Новини.

1 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в ходе его рабочего визита в Украину.

Визит начался с совместного почтения памяти защитников Украины от российской агрессии и возложения цветов к Стене памяти.

Пристайко выразил уверенность, что поездка Хаависто в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) позволит понять масштабы потерь Украины и страданий гражданского населения от длительной российской агрессии.

"Глава финляндского МИДа подчеркнул настроенность Финляндии как председательствующей в Совете ЕС страны отстаивать необходимость продолжения санкций против России и заверил в поддержке Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины, непризнании попытки незаконной аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

Обсуждая актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, Пристайко подчеркнул заинтересованность Украины в привлечении передовых технологий в энергоэффективности, утилизации отходов и управлении лесными ресурсами.
Министр поблагодарил за внедрение Финляндией энергоэффективных технологий в школе в Херсонской области и предложил рассмотреть возможность реализации подобного инфраструктурного проекта на востоке Украины в рамках восстановления Донбасса.

С 1 июля по 31 декабря 2019 года Финляндия председательствует в Совете ЕС.

Как сообщали Українські Новини, Хаависто в ходе визита в Украину 31 октября - 1 ноября посетит линию разграничения на Донбассе.

Финляндия готовит дополнительный пакет на 600 тыс. евро для разминирования на Донбассе.

Ранее США ввели второй пакет санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей". 

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