Путін готовий до зустрічі "нормандської четвірки"

Президент Росії Володимир Путін готовий до проведення зустрічі з лідерами лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) за умов термінової необхідності. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, який раніше поскаржився, що "нормандскому формату зараз тяжко" і звинуватив одну з сторін в непостійності, пише ТАСС.

"Президент неодноразово повторював, в тому числі і на конференції в Будапешті, він готовий до будь-яких зустрічей, він зацікавлений у продовженні самітів у нормандському форматі, але він чекає результатів підготовки і чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів нормандського формату", - сказав він.

У жовтні Пєсков заявляв, що процес підготовки саміту "нормандської четвірки" ускладнився новими підходами і запитами "однієї зі сторін". Він не уточнив, про яку з чотирьох сторін цього формату йдеться.

Як повідомляли Українські Новини, Путін у розмові з Макроном заявив про вимоги до Києву з саміту "нормандської четвірки".

Раніше у Кремлі відмовилися обговорювати Крим у "нормандському форматі".