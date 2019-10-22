Песков пожаловался, что "нормандскому формату сейчас тяжело" и обвинил одну из сторон в непостоянстве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет о сложности организации встречи лидеров нормандской четверки из-за новых подходов и запросов "одной из сторон". Об этом он сказал во вторник, 22 октября, пишет ТАСС.

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала подготовка, потом - саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон. Нормандскому формату сейчас тяжело", - констатировал представитель Кремля.

Он рассказал, что именно лидеры "четверки" согласовали комплекс минских договоренностей, однако "сейчас одна из сторон - участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту".

Как сообщали Українські Новини, Меркель заявила о подготовке новой встречи в нормандском формате в Париже.

Тем временем США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате".