Путин в разговоре с Макроном заявил о требованиях к Киеву по саммиту "нормандской четверки"

Сегодня, 21 октября, президенты России и Франции провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате, сообщил официальный сайт Кремля. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Париж пока не публиковал сообщений о разговоре. Отмечается, Путин "вновь акцентировал целесообразность его (саммита) тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений". "Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - сообщили в Кремле. У президента РФ также заявили, что "от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе". В Кремле заявили, что это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера". Как сообщали Українські Новини, Путин и Меркель поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину. Ранее Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандской встречи". Тем временем в Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском формате".