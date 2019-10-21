Путин в разговоре с Макроном заявил о требованиях к Киеву по саммиту "нормандской четверки"

Сегодня, 21 октября, президенты России и Франции провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате, сообщил официальный сайт Кремля.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Париж пока не публиковал сообщений о разговоре.

Отмечается, Путин "вновь акцентировал целесообразность его (саммита) тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений".

"Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - сообщили в Кремле.

У президента РФ также заявили, что "от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе".

В Кремле заявили, что это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

Как сообщали Українські Новини, Путин и Меркель поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину.

Ранее Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандской встречи".

Тем временем в Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском формате".