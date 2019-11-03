В Одесі знайшли вбитою школярку, затримали 15-річного хлопця

В Одесі знайшли мертвою 14-річну жительку Суворовського району з ознаками насильницької смерті виявили в лісосмузі Лиманського району, пошуки якої тривали протягом доби.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Одеські області.

"Про те, що донька ще вдень пішла з друзями гуляти та до цього часу не повернулася, поліцейським вчора, 2 листопада, ввечері повідомила мати дівчинки. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, із якими вона була вчора. Ті розповіли, що усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта приятелів роз’їхалася по домівках", - йдеться в ньому.

Зазначається, що поліцейські встановили особу хлопця, з яким, зі слів товаришів, дівчинка пішла від компанії. Проводяться заходи для його розшуку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини трагічної події та особа, яка скоїла цей злочин.

Як повідомляє "Думська", 15-річного хлопця, якого бачили останнім з убитої дівчинкою, розшукали: він ховався у своїх знайомих. Його доставили у відділ поліції, з ним проводять невідкладні слідчі дії.

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Як повідомляли Українські Новини, вбивця 11-річної дівчинки під Одесою зізнався у скоєному. Раніше поліцейські виявили можливе тіло зниклої 11-річної Дарини Лук'яненко.

Суд заарештував строком на два місяці без права внесення застави підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.