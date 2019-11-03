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03 листопада 2019, неділя, 19:47 8
Європа 2019-11-03T19:50:21+02:00
Українські Новини
У Франції вирує ураган "Амелі", без електрики залишилися 100 тисяч будинків

У Франції вирує ураган "Амелі", без електрики залишилися 100 тисяч будинків

Ураган, Франція

На заході Франції через ураган "Амелі" більш 100 тисяч будинків залишилися без електрики.

Про це повідомляє The Connexion.

15 департаментах на заході Франції вздовж узбережжя Атлантичного океану і по сусідству з ними оголосили найвищий рівень метеоопасности. У двох округах на південно-сході країни прогнозують сильні дощі.

В результаті урагану на південно-заході країни в 140 000 домогосподарств залишилися без електрики.

Пориви вітру в затоці Аркашон досягають 163 км/год. Деякі дороги були затоплені, рух на них неможливо через повалених дерев. У Новій Аквітанії скасували кілька рейсів поїздів.

Як повідомляли Українські Новини, в Японії через тайфун змило радіоактивні мішки з Фукусіми. І постраждали заводи Hitachi і Panasonic.

Також японський ураган "Хагібис" може викликати спалах сильної епідемії.

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