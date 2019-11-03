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03 листопада 2019, неділя, 18:14 7
Силові структури 2019-11-03T18:44:08+02:00
Українські Новини
У Золотом почали процес розмінування

У Золотом почали процес розмінування

Золоте, розмінування, Розведення сил

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в районі розведення сил в Золотом, де був скасований режим обмежень на переміщення цивільних осіб, почався процес розмінування території. Про це повідомляє Сьогодні.

"За офіційним звітом ОБСЄ, нашими зобов'язаннями в рамках розведення з сьогоднішнього дня почалося розмінування територій. В даний час на ділянці працюють п'ять саперних розрахунків від ДСНС, які входять до складу ООС", – заявив представник прес-центру штабу ООС Андрій Агєєв.

Як повідомляли Українські Новини, розведення військ в Золотому почалося у вівторок, 29 жовтня, і завершилося в п'ятницю, 1 листопада.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що дата розведення сил і засобів у селища Петровське Донецької області, запланована на 4 листопада, повинна бути переглянута через обстріли.

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