У Золотом почали процес розмінування

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в районі розведення сил в Золотом, де був скасований режим обмежень на переміщення цивільних осіб, почався процес розмінування території. Про це повідомляє Сьогодні.

"За офіційним звітом ОБСЄ, нашими зобов'язаннями в рамках розведення з сьогоднішнього дня почалося розмінування територій. В даний час на ділянці працюють п'ять саперних розрахунків від ДСНС, які входять до складу ООС", – заявив представник прес-центру штабу ООС Андрій Агєєв.

Як повідомляли Українські Новини, розведення військ в Золотому почалося у вівторок, 29 жовтня, і завершилося в п'ятницю, 1 листопада.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що дата розведення сил і засобів у селища Петровське Донецької області, запланована на 4 листопада, повинна бути переглянута через обстріли.