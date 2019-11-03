Україна почала відбір газу з підземних сховищ: вони заповнені на 70%

З 1 листопада 2019 року Україна почала відбір газу з підземних газосховищ. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Укртрансгазу в неділю, 3 листопада.

За даними компанії, обсяг газу в ПСГ станом на 1 листопада склав 21 778,9 млн кубометрів і газосховища заповнені на 70%.

При цьому за добу було закачано в сховища 4,12 млн кубометрів, відібрано - 8,88 млн кубометрів.

До 1 листопада відбір газу зі сховищ не здійснювався.

Як повідомляли Українські Новини, на початку жовтня повідомлялося про те, що запаси газу в підземних сховищах зростають через імпорту.

Раніше експерт заявив, що "Нафтогаз" накопичив у сховищах лише 8 млрд куб. м, а не 21. Крім того, Україна назвала єдиний варіант, при якому готова закуповувати газ у Росії. Тим часом газ на опалювальний сезон запасли понад 7 тис. домогосподарств.

Також стало відомо про те, що Росія готова поміняти параметри контракту на транзит газу з Україною.