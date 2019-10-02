"Нефтегаз" накопил в хранилищах лишь 8 млрд куб. м, а не 21, как он заявляет, - эксперт

Национальная акционерная компания "Нефтегаз" накопила в свох хранилищах только 8 млрд куб. м газа, а не 21 млрд куб. м, как сказано в официальных заявлениях. Остальной газ принадлежит другим компаниям или является буферным.

Об этом заявил бывший начальник пресс-службы НАК "Нефтегаз" Юрий Корольчук на своей странице в соцсети Facebook.

"Компания "Нефтегаз", которая ежедневно обещает, что спасет украинский народ от морозов, накопила в ПХГ только 8 млрд куб. м газа. Именно 8 млрд, а не 21 млрд куб. м, которые мы всегда слышим от Коболева. Весь остальной объем газа - это буферный газ (6 млрд. куб. м) и газ других компаний (7 млрд. куб. м)", - написал Корольчук.

По его словам, "Нефтегаз" юридически не оформил использование газа других компаний в отопительный сезон и компании-владельцы такого газа (а это 7 млрд. куб. м) в зимний период смогут выставить ему любую цену за свой газ - хоть 400, хоть 500 долларов.

Бывший начальник пресс-службы спрогнозировал, что если соглашение между "Нефтегазом" и "Газпромом" не будет заключено и транзит остановится, то кризисная ситуация приведет к росту цен на газ на рынке до 600-800 долларов за 1000 куб. м и в конечном итоге за все заплатит потребитель.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" может приостановить импорт газа для его закачки в ПХГ.

Тем временем импорт газа из Польши рухнул в десять раз. Также Путин готов подписать газовый контракт с Украиной на год.