Запасы газа в подземных хранилищах растут из-за импорта

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,36 раза, или на 11,932 млрд куб. м до 20,677 млрд куб. м с начала стартовавшего 5 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

По состоянию на 5 октября в ПХГ находилось 20 677,55 млн куб. м газа, что на 26,4%, или на 4,32 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату 2018 года (16 359,22 млн куб. м).

С начала октября (по состоянию на 5 октября) Украина импортировала 250,44 млн куб. м газа: 194,172 млн куб. м - через Словакию, 23,563 млн куб. м - через Венгрию, 32,705 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала октября составила 273,472 млн куб. м, транзит - 1 093,324 млн куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, эксперт заявил, что "Нефтегаз" накопил в хранилищах лишь 8 млрд куб. м, а не 21. Кроме того, Украина назвала единственный вариант, при котором готова закупать газ у России. Тем временем газ на отопительный сезон запасли более 7 тыс. домохозяйств.