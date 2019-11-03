Тримали людей у заручниках і били: голова угруповання Миколаєва заарештований на два місяці

Центральний районний суд Миколаєва заарештував на 2 місяці без права внесення застави очільника злочинного угруповання, яке викрадало людей. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини. "2 листопада Центральний районний суд міста Миколаєва обрав запобіжний захід для одного з чотирьох фігурантів кримінального провадження, підозрюваних у скоєнні низки тяжких злочинів, зокрема, викрадення людей, їхнє побиття та тримання в заручниках, викрадення з території автостоянки, розташованої в смт. Вознесенськ, вантажівки DAF із напівпричепом, а також привласнення документів", - сказано в ньому. Повідомляється, що 49-річному жителю Миколаєва було обрано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Суд. Фото: поліція Миколаївській області Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала злочинне угрупування, якою керував "злодій в законі". Також правоохоронці викрили три злочинні угруповання в Білій Церкві. Раніше на Волині злочинці під виглядом нацгвардійців грабували і вимагали гроші у людей.