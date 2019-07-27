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27 июля 2019, суббота, 13:25 32
Силовые структуры 2019-07-27T13:25:17+03:00
Українські Новини
Обыски в Белой Церкви: правоохранители разоблачили три преступные группировки

Обыски в Белой Церкви: правоохранители разоблачили три преступные группировки

Задержание преступных организаций в Белой Церкви. Фото: Нацполиция
Задержание преступных организаций в Белой Церкви. Фото: Нацполиция

Сегодня, 27 июля, полиция в Белой Церкви Киевской области проводит задержание участников преступной организации, которые вымогали деньги у жителей области с угрозами и применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок.

"Обращаемся к жителям города Белая Церковь и Белоцерковского района. Если вы стали жертвой такого преступления, немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию … После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет на брифинге детали такой спецоперации", - отметили в полиции.

Задержание преступных организаций в Белой ЦерквиЗадержание преступных организаций в Белой Церкви

Как сообщали Українські Новини, в городе Белая Церковь Киевской области 27 июля одновременно проводят 50 обысков. Работают более 500 оперативников криминальной полиции, спецназовцы, следователи, прокуратура.

Ранее в Харьковской области задержали преступную группу людей, которые крали топливо тоннами.

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