СБУ задержала преступную группировку, которой руководил "вор в законе"

Служба безопасности Украины задержала 4 подозреваемых в создании организованной преступной группировки под контролем "криминальных авторитетов" в Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы СБУ и Национальной полиции, передают Українські Новини.

Правоохранители установили, что группировку возглавлял "вор в законе" по прозвищу "Шарик", которому помогали криминальные авторитеты "Сенька Самарский", "Гилани Седой", "Паата Принц", "Поликарп", "Лёра Сумской", "Неделя", которые координировали деятельность криминальных групп в Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

"Злоумышленники через разветвленную сеть так называемых "смотрящих" наладили сбор денег, полученных от наркоторговли, разбоев, грабежей, мошеннических схем, угонов автомобилей и рэкета представителей бизнеса", - говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, злоумышленники также собирали деньги с осужденных из 4 исправительных колоний и следственного изолятора в Херсонской области.

К участникам группировки поступали "проценты", в частности, от сбыта наркотиков в местах лишения свободы и вымогательства денег с родственников заключенных.

Часть полученных средств подозреваемые перечисляли в так называемый "общак", который хранился на счетах, оформленных на контролируемых подставных лиц.

Размер прибыли, по предварительным оценкам, только одного регионального звена преступной организации составлял почти 23 млн гривен.

4 фигурантам производства объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников преступной организации.

Как сообщали Українські Новини, полиция повторно задержала криминального авторитета "Тенго Гальского" в Киеве, которого на Ивано-Франковщине задержали в январе.

Также из Украины депортировали грузинского криминального авторитета "Нукри Гальского".