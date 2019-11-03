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  • У Києві міська електричка на смерть збила жінку, яка перебігала колії
03 листопада 2019, неділя, 10:16 14
Події 2019-11-03T10:25:15+02:00
Українські Новини
У Києві міська електричка на смерть збила жінку, яка перебігала колії

У Києві міська електричка на смерть збила жінку, яка перебігала колії

Смерть під потягом, Електричка, ДТП у Києві, залізничні колії
Залізничні шляхи. Фото:
Залізничні шляхи. Фото: "Інформатор"

Вранці в неділю, 3 листопада, в Києві на залізничних коліях, які проходять вулицею Віфлеємською, електропоїзд збив жінку, яка перебігала колії. В результаті жінка загинула на місці, повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався між 06:00 та 07:00.

За попередньою інформацією, дві жінки перетинали залізничні колії, коли їм назустріч виїхала електричка. Далі, зі слів очевидців, машиніст подав звуковий сигнал, і одна з жінок прискорилася, встигнувши перебігти шляхи, друга ж жінка спочатку зупинилася, а потім продовжила йти.

Після цього машиніст почав гальмувати і другий раз просигналив, але уникнути зіткнення не зміг. Смерть настала на місці. Прибулі на місце поліцейські встановили, що жінці близько 25-30 років, проте встановити її особу поки не вдалося. На місці, крім екіпажу патрульної поліції також працювала слідчо-оперативна група.

Залізничні шляхи. Фото: Залізничні колії. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, під Запоріжжям електричка збила на смерть трьох осіб. Також у Києві поїзд переїхав співробітницю "Укрзалізниці".

Раніше в Києві на станції "Сирець" чоловіка на смерть збив потяг.

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