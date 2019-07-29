В Киеве на станции "Сырец" мужчину насмерть сбил поезд

Сегодня, 29 июля, в Киеве на железнодорожной станции "Сырец" поезд сбил мужчину насмерть. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что поезд проезжал станцию "Сырец", в этот момент мужчина, личность которого пока не установлена, решил перебежать пути.

Отмечается, что поезд не успел затормозить и сбил пешехода. Машинист и его помощник выбежали к телу, пытаясь оказать первую помощь. Но от полученных травм мужчина скончался на месте.

Мужчину на смерть сбил поезд на станции "Сырец". Фото: Информатор

Также из-за происшествия движение поездов незначительно сместилось. Правоохранители отказались комментировать случившееся, так как проходили следственные действия. Тело погибшего убрали с рельс к забору.

По данным издания, на вид мужчине около 40 лет. Но точных данных нет. Кассиры станции рассказали, что слышали удар, а после этого лишь видели, что поезд остановился. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и "скорая". Детали инцидента устанавливаются.

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