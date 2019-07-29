В Киеве на станции "Сырец" мужчину насмерть сбил поезд

Сегодня, 29 июля, в Киеве на железнодорожной станции "Сырец" поезд сбил мужчину насмерть. Об этом сообщает Информатор.\r\nТак, сообщается, что поезд проезжал станцию "Сырец", в этот момент мужчина, личность которого пока не установлена, решил перебежать пути. \r\nОтмечается, что поезд не успел затормозить и сбил пешехода. Машинист и его помощник выбежали к телу, пытаясь оказать первую помощь. Но от полученных травм мужчина скончался на месте.\r\nМужчину на смерть сбил поезд на станции "Сырец". Фото: Информатор\r\nТакже из-за происшествия движение поездов незначительно сместилось. Правоохранители отказались комментировать случившееся, так как проходили следственные действия. Тело погибшего убрали с рельс к забору. \r\nПо данным издания, на вид мужчине около 40 лет. Но точных данных нет. Кассиры станции рассказали, что слышали удар, а после этого лишь видели, что поезд остановился. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и "скорая". Детали инцидента устанавливаются.\r\nКак сообщали Українські Новини, под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках.\r\nРанее на Львовщине поезд сбил 17-летнюю девушку насмерть.