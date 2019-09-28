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28 сентября 2019, суббота, 10:15 221
Происшествия 2019-09-28T10:17:57+03:00
Українські Новини
Под Запорожьем электричка сбила насмерть трех человек

Под Запорожьем электричка сбила насмерть трех человек

Поезд. Фото: tutu.uа
Поезд. Фото: tutu.uа

Три человека погибли в результате наезда электропоезда близ села Павловское в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 сентября по ГСЧС поступила информация, что близ с. Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

Напомним, в воскресенье, 7 июля около 05:30, в Фастовском районе Киевской области электричка сбила 21-летнего парня. Он возвращался после празднования Ивана Купала. Он получил травмы несовместимые с жизнью и прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть пострадавшего.

Предварительно, причиной трагедии стало то, что погибший был в наушниках и не услышал приближающийся состав. Машинист до последнего сигналил пешеходу, но результата это не дало. Парень увидел поезд слишком поздно. До дома ему оставалось дойти всего лишь 600 метров.

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