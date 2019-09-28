Под Запорожьем электричка сбила насмерть трех человек

Три человека погибли в результате наезда электропоезда близ села Павловское в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\n"27 сентября по ГСЧС поступила информация, что близ с. Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - говорится в сообщении.\r\nОбстоятельства гибели людей устанавливаются.\r\nНапомним, в воскресенье, 7 июля около 05:30, в Фастовском районе Киевской области электричка сбила 21-летнего парня. Он возвращался после празднования Ивана Купала. Он получил травмы несовместимые с жизнью и прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть пострадавшего.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПредварительно, причиной трагедии стало то, что погибший был в наушниках и не услышал приближающийся состав. Машинист до последнего сигналил пешеходу, но результата это не дало. Парень увидел поезд слишком поздно. До дома ему оставалось дойти всего лишь 600 метров.