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08 октября 2019, вторник, 11:55 10
Происшествия 2019-10-08T11:55:34+03:00
Українські Новини
В Киеве поезд переехал сотрудницу "Укрзализници"

В Киеве поезд переехал сотрудницу "Укрзализници"

В Киеве возле улицы Привокзальной, на территории Дарницкого железнодорожного депо, обнаружили труп женщины. Об этом сообщает Информатор во вторник, 8 октября.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 17:00 7 октября. Тело лежало на рельсах.


Как выяснили правоохранители, труп женщины обнаружили работники депо. Они сразу же вызвали полицию и скорую, но врачи были бессильны. Погибшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Предварительно, женщину переехал поезд. Личность погибшей установлена. Ей около 45 лет. При женщине нашли удостоверение сотрудницы Укрзализныци.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативные группы. Подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках.

Ранее на Львовщине поезд сбил 17-летнюю девушку насмерть.

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