У берлінському зоопарку познайомили новонароджених панд-близнят

На початку листопада в зоопарку Берліна двох народжених у вересні пандочок близнят познайомили один з одним. Про це повідомляє 112.

Так, повідомляється, що у вересні близнят народила самка на прізвисько Менг-Менг.

Однак, дитинчат розділили і кожному надали індивідуальний догляд.

Новонароджена панда в Берліні. Скріншот: 112

Завдяки старанням ветеринарів, малюки набрали 3 кг і вже самостійно повзають.

Також, за словами зоологів, дитинчат ще до новорічних свят випустять із вольєра до матері.

Велика панда - рідкісний вид, який ще недавно був під загрозою вимирання. Зараз у світі в дикому середовищі налічують менше двох тисяч особин.

Як повідомляли Українські Новини, нове зоокафе в південно-східному китайському місті Ченду, де, як раніше вважалося, було шість дитинчат великої панди, опинилося в центрі скандалу. Гостей закладу обманювали, видаючи за панд перефарбованих собак породи чау-чау.

А в китайському заповіднику знайшли панду-альбіноса.

Також у серпні одному з бельгійських зоопарків "Пайр Дайза" велика панда народила двох дитинчат, що є дуже рідкісним явищем.