В зоокафе покрасили собак и долгое время выдавали их за панд

Новое зоокафе в юго-восточном китайском городе Чэнду, где, как ранее считалось, было шесть детенышей большой панды, оказалось в центре скандала, сообщает "BBC Україна".

Оказалось, что гостей заведения обманывали, выдавая за панд перекрашенных собак породы чау-чау.

Владелец кафе, господин Хуанг, говорит, что, кроме еды и напитков, заведение предлагает посетителям услуги по покраске домашних любимцев. Мужчина объяснил, что в его заведении используют качественную краску из Японии, и этим занимается специальный персонал.

"Каждое такое окрашивание стоит примерно 211 долларов. И это совсем не дешевая процедура. Поэтому животные не пострадали", - говорит Хуанг.

Однако такие действия возмутили общественность. Ветеринар Ли Дайбинг заявил, что краска может нанести вред коже и меху домашних животных.

Пользователи соцсетей не обошли вниманием эту тему.

Многие из них называют такие эксперименты "безумными", считая, что это может сказаться на здоровье животных. Другие утверждают, что "это действительно мило", и считают, что окрашивание животных "стало нормой".

Китай - не единственная страна, где красят животных. Например, под прицелом экологов оказался музыкальный фестиваль Latitude Festival, который ежегодно проводится в британском графстве Саффолк. Общество по защите прав животных RSPCA раскритиковал его организаторов за то, что те ради события покрасили всю отару овец в ярко-розовый цвет.

Как сообщали Українські Новини, в Германии обнаружили "лабораторию ужасов", где жестоко пытали обезьян. Также в китайском заповеднике нашли панду-альбиноса.

Зоопарки также попали в список мест, где издеваются над животными. Так, в Японии детеныша панды заставляли работать сверхурочно из-за большого количества посетителей.