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13 августа 2019, вторник, 19:43 221
Жизнь 2019-08-13T19:52:48+03:00
Українські Новини
В Бельгии большая панда родила близняшек

В Бельгии большая панда родила близняшек

Большая панда родила редких близнецов. Фото: зоопарк Пайр Дайза
Большая панда родила редких близнецов. Фото: зоопарк Пайр Дайза

В одном из бельгийских зоопарков "Пайр Дайза" большая панда родила двух детенышей, что является очень редким явлением. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что панду взяли в аренду на 15 лет у Китая. Все детеныши панд, которые родились в период аренды, также являются собственностью Китая.

Отмечается, что большие панды способны к зачатию только раз в год. Продолжается эта фаза менее двух дней, поэтому панды плохо размножаются в неволе. Хао Хао искусственно оплодотворили в апреле.

Сейчас двойняшки и их мать Хао Хао будут под наблюдением работников зоопарка несколько недель.

Старший новорожденный самец весит 160 г, а самка - 150 г.

По информации Всемирного фонда дикой природы, в мире в природе осталось менее двух тысяч панд.

Как сообщали Українські Новини, в Китае в природном заповеднике Вэньчуань-Улун в провинции Сычуань зафиксировали панду-альбиноса.

Тем временем детеныша панды в Японии заставят работать сверхурочно из-за большого количества посетителей зоопарка.

Также в Японии впервые за 30 лет в зоопарке показали детеныша гигантской панды.

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