В Бельгии большая панда родила близняшек

В одном из бельгийских зоопарков "Пайр Дайза" большая панда родила двух детенышей, что является очень редким явлением. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что панду взяли в аренду на 15 лет у Китая. Все детеныши панд, которые родились в период аренды, также являются собственностью Китая.

Отмечается, что большие панды способны к зачатию только раз в год. Продолжается эта фаза менее двух дней, поэтому панды плохо размножаются в неволе. Хао Хао искусственно оплодотворили в апреле.

Сейчас двойняшки и их мать Хао Хао будут под наблюдением работников зоопарка несколько недель.

Старший новорожденный самец весит 160 г, а самка - 150 г.

По информации Всемирного фонда дикой природы, в мире в природе осталось менее двух тысяч панд.

Как сообщали Українські Новини, в Китае в природном заповеднике Вэньчуань-Улун в провинции Сычуань зафиксировали панду-альбиноса.

Тем временем детеныша панды в Японии заставят работать сверхурочно из-за большого количества посетителей зоопарка.

Также в Японии впервые за 30 лет в зоопарке показали детеныша гигантской панды.