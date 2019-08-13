В Бельгии большая панда родила близняшек

В одном из бельгийских зоопарков "Пайр Дайза" большая панда родила двух детенышей, что является очень редким явлением. Об этом сообщает ВВС.\r\nТак, сообщается, что панду взяли в аренду на 15 лет у Китая. Все детеныши панд, которые родились в период аренды, также являются собственностью Китая.\r\nОтмечается, что большие панды способны к зачатию только раз в год. Продолжается эта фаза менее двух дней, поэтому панды плохо размножаются в неволе. Хао Хао искусственно оплодотворили в апреле.\r\nСейчас двойняшки и их мать Хао Хао будут под наблюдением работников зоопарка несколько недель.\r\nСтарший новорожденный самец весит 160 г, а самка - 150 г.\r\nПо информации Всемирного фонда дикой природы, в мире в природе осталось менее двух тысяч панд.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Китае в природном заповеднике Вэньчуань-Улун в провинции Сычуань зафиксировали панду-альбиноса.\r\nТем временем детеныша панды в Японии заставят работать сверхурочно из-за большого количества посетителей зоопарка.\r\nТакже в Японии впервые за 30 лет в зоопарке показали детеныша гигантской панды.