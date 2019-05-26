В заповеднике в Китае нашли панду-альбиноса

В Китае в природном заповеднике Вэньчуань-Улун в провинции Сычуань зафиксировали панду-альбиноса.\r\nОб этом сообщило агентство "Синьхуа".\r\nСогласно полученной информации, панду удалось заснять на камеры в середине апреля. Видно, что на теле животного отсутствуют черные пятна, а также у него красные глаза. По мнению исследователя Ли Чена, панде около года или двух. Пол животного неизвестен. Однако, по словам исследователя, генетическая мутация не сильно повлияла на жизнь животного.\r\nЧен также добавил, что если у панды-альбиноса и обычной панды появится потомство, детеныши все равно будут черно-белыми. Однако у последующих поколений может родиться альбинос, если проявится соответствующий ген.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Венском зоопарке панда рисует картины.\r\nДетеныша панды в Японии заставят работать сверхурочно из-за большого количества посетителей зоопарка.\r\nРанее в Японии впервые за 30 лет в зоопарке показали детеныша гигантской панды.