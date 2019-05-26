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26 мая 2019, воскресенье, 21:22 315
Азия 2019-05-26T21:22:17+03:00
Українські Новини
В заповеднике в Китае нашли панду-альбиноса

В заповеднике в Китае нашли панду-альбиноса

Панда
Панда

В Китае в природном заповеднике Вэньчуань-Улун в провинции Сычуань зафиксировали панду-альбиноса.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Согласно полученной информации, панду удалось заснять на камеры в середине апреля. Видно, что на теле животного отсутствуют черные пятна, а также у него красные глаза. По мнению исследователя Ли Чена, панде около года или двух. Пол животного неизвестен. Однако, по словам исследователя, генетическая мутация не сильно повлияла на жизнь животного.

Чен также добавил, что если у панды-альбиноса и обычной панды появится потомство, детеныши все равно будут черно-белыми. Однако у последующих поколений может родиться альбинос, если проявится соответствующий ген.

Как сообщали Українські Новини, в Венском зоопарке панда рисует картины.

Детеныша панды в Японии заставят работать сверхурочно из-за большого количества посетителей зоопарка.

Ранее в Японии впервые за 30 лет в зоопарке показали детеныша гигантской панды.

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