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  • В Україну приїде співачка, яка освідчилась у коханні Путіну
02 листопада 2019, субота, 19:35 11
Життя 2019-11-02T21:30:02+02:00
Українські Новини
В Україну приїде співачка, яка освідчилась у коханні Путіну

В Україну приїде співачка, яка освідчилась у коханні Путіну

Концерт, Путін, Сергій Стерненко, гастролі, Любов Успенська
Успенська. Фото: Facebook/Любов Успенська
Успенська. Фото: Facebook/Любов Успенська

Відома зірка російського шансону приїде в Київ і Одесу з гастролями в листопаді. Про публічні висловлювання щодо підтримки війни на Донбасі нагадав громадський діяч Сергій Стерненко Twitter.

Співачка Любов Успенська приїде з гастролями 10 і 11 листопада в Україну. Раніше вона заступалася за кримінального авторитета, який спонсорував бойовиків на Донбасі.

На підтвердження своїх слів Стерненко опублікував відповідні скріншоти з новин із заявами співачки.

Як повідомляли Українські Новини, служба безпеки України розслідує справу колишнього керівника одеського відділення "Правого сектора" Сергія Стерненко за вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

31 жовтня Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет організував лекцію вбивці Стерненко.

Нагадаємо, група "Кіно" дасть концерт через 30 років після розпаду. Учасники російської групи влаштують два великими концерти в Москві та Петербурзі в 2020 році.

Раніше американська рок-група KISS анонсувала концерт в Індійському океані.

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