Группа "Кино" даст концерт через 30 лет после распада

Участники российской группы "Кино" выступят с двумя большими концертами после 30-летнего перерыва. Концерт состоится в Москве и Петербурге в 2020 году, передает "Esquire".

Так, сообщается, что первый концерт запланирован на 31 октября 2020 года в Ледовом дворце (Санкт-Петербург), а второй на 21 ноября на ВТБ Арене (Москва).

Билеты на концерт поступят в продажу с 31 октября 2019 года.

"Для тех, кто уже не мечтал послушать коллектив вживую", — говорится в тизере.

Организаторы утверждают, что это будут "двухчасовые концерты с уникальным видеорядом", на которых прозвучит оцифрованный голос Виктора Цоя.

На данный момент неизвестно, кто заменит покойного барабанщика Георгия Гурьянова. Продюсером концертов станет сын Виктора Цоя Александр.



Популярная советская рок-группа "Кино" появилась в 1982 году в Ленинграде. Лидером группы и автором песен был Виктор Цой. Он погиб в 1990 году в автомобильной катастрофе.







Как сообщали Українські Новини, в 2010 году музыканты "Кино" временно воссоединились для записи саундтрека.