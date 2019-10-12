подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
12 октября 2019, суббота, 22:55 291
Жизнь 2019-10-12T22:56:57+03:00
Українські Новини
Группа "Кино" даст концерт через 30 лет после распада

Группа "Кино" даст концерт через 30 лет после распада

Группа
Группа "Кино". Фото: Facebook/Виктор Цой,группа "Кино"

Участники российской группы "Кино" выступят с двумя большими концертами после 30-летнего перерыва. Концерт состоится в Москве и Петербурге в 2020 году, передает "Esquire".

Так, сообщается, что первый концерт запланирован на 31 октября 2020 года в Ледовом дворце (Санкт-Петербург), а второй на 21 ноября на ВТБ Арене (Москва).

Билеты на концерт поступят в продажу с 31 октября 2019 года.

"Для тех, кто уже не мечтал послушать коллектив вживую", — говорится в тизере.

Организаторы утверждают, что это будут "двухчасовые концерты с уникальным видеорядом", на которых прозвучит оцифрованный голос Виктора Цоя.

На данный момент неизвестно, кто заменит покойного барабанщика Георгия Гурьянова. Продюсером концертов станет сын Виктора Цоя Александр.


Популярная советская рок-группа "Кино" появилась в 1982 году в Ленинграде. Лидером группы и автором песен был Виктор Цой. Он погиб в 1990 году в автомобильной катастрофе.



Как сообщали Українські Новини, в 2010 году музыканты "Кино" временно воссоединились для записи саундтрека

Больше новостей о: Москва Санкт-Петербург Концерт Виктор Цой Группа "Кино" Александр Цой

Архив
Новости
На Донбассе ранены два украинских военных 22:17
США приостановили выпуск криптовалюты Telegram 21:56
Мы требуем отставки генпрокурора, потому что он ничего не умеет делать, - Портнов 21:03
Турция захватила центр первого сирийского города 20:23
Мужчина выпрыгнул из окна киевского института сердца, но выжил 19:56
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон 06:30
Семенченко стал уполномоченным Президента по контролю за СБУ 14:50
Рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели 11:05
Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко 12:07
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины 11:15
Дубинский предлагает Раде отменить военный сбор 09:42
Михаил Чаплыга: Рябошапка заподозрил Лукаш в написании стратегии по евроинтеграции, которая реализована на 90% 19:47
Украине это не выгодно, - Зеленский о закрытом авиасообщении с РФ 13:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok