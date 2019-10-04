Будет много акул, а фанатов поместят в подводный бокс: группа Kiss анонсировала концерт в Австралии

Американская рок-группа KISS даст концерт в Индийском океане. Местом концерта выбрали прибрежные воды Австралии, недалеко от города Порт-Линкольн. В этом месте водится очень много акул. Об этом сообщает "Meduza".\r\nКонцерт состоится в рамках промоакции сервиса Airbnb Animal Experiences, который продает путешествия в дикую природу с возможностью взаимодействия с животными в естественной среде обитания. Сервис позиционирует концерт KISS как мероприятие, когда люди будут развлекать животных, а не наоборот.\r\nСообщается, что зрители и музыканты выплывут из Порт-Линкольна на двух разных судах. По прибытии на место KISS начнут концерт, а фанаты спустятся из своей лодки в прозрачный подводный бокс, откуда они смогут слушать концерт и наблюдать за приплывшими акулами. Для этого вокруг бокса установят специальные подводные динамики.\r\nСами участники группы KISS надеются, что на их концерт соберется как можно больше акул.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и значит их привлечет рок-н-ролл", — заявил фронтмен группы Пол Стэнли.\r\nВыступление не будет продолжительным, но KISS обещают исполнить как минимум четыре песни.\r\nОставить заявку на сайте Airbnb можно будет с 14 октября. Стоимость билета около 50 долларов. Отмечается, что это меньше, чем цена билета на обычный концерт KISS. Посетить мероприятие, которое пройдет 18 ноября, смогут только первые восемь человек, подавших заявку. А вырученные деньги пойдут на благотворительность.