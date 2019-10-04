Будет много акул, а фанатов поместят в подводный бокс: группа Kiss анонсировала концерт в Австралии

Американская рок-группа KISS даст концерт в Индийском океане. Местом концерта выбрали прибрежные воды Австралии, недалеко от города Порт-Линкольн. В этом месте водится очень много акул. Об этом сообщает "Meduza".

Концерт состоится в рамках промоакции сервиса Airbnb Animal Experiences, который продает путешествия в дикую природу с возможностью взаимодействия с животными в естественной среде обитания. Сервис позиционирует концерт KISS как мероприятие, когда люди будут развлекать животных, а не наоборот.

Сообщается, что зрители и музыканты выплывут из Порт-Линкольна на двух разных судах. По прибытии на место KISS начнут концерт, а фанаты спустятся из своей лодки в прозрачный подводный бокс, откуда они смогут слушать концерт и наблюдать за приплывшими акулами. Для этого вокруг бокса установят специальные подводные динамики.

Сами участники группы KISS надеются, что на их концерт соберется как можно больше акул.

"Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и значит их привлечет рок-н-ролл", — заявил фронтмен группы Пол Стэнли.

Выступление не будет продолжительным, но KISS обещают исполнить как минимум четыре песни.

Оставить заявку на сайте Airbnb можно будет с 14 октября. Стоимость билета около 50 долларов. Отмечается, что это меньше, чем цена билета на обычный концерт KISS. Посетить мероприятие, которое пройдет 18 ноября, смогут только первые восемь человек, подавших заявку. А вырученные деньги пойдут на благотворительность.