підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
02 листопада 2019, субота, 18:14 8
Силові структури 2019-11-02T19:00:02+02:00
Українські Новини
Ніякої загрози для місцевого населення не існує, - ООС про розведення в Золотому

Ніякої загрози для місцевого населення не існує, - ООС про розведення в Золотому

Донбасс, ООС, Золоте, Розведення військ, Петровське
Жителі Золотого. Скріншот: YouTube/Сьогодні
Жителі Золотого. Скріншот: YouTube/Сьогодні

Командування Збройних сил заявляє, що система вогню сил операції Об'єднаних сил (ООС) дає можливість забезпечувати безпеку мешканців Золотого Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Зазначено, що в суботу, 2 листопада, представникам ЗМІ показали ділянку розведення військ в Золотом.

"Ми запросили вас сюди, щоб показати і через вас довести суспільству, що ніякої загрози для місцевого населення після розведення не існує. Що ми змінили лише тактичне становище, але система вогню організована і ті заходи, які ми виконували і виконуємо, гарантовано будуть надавати можливість місцевому населенню відчувати себе в безпеці", - заявив командир оперативної тактичної угруповання "Північ" Збройних сил, генерал-майор Олег Микац.

Ттакож він зазначив, що 1 листопада СММ ОБСЄ провела верифікацію дзеркального розведення і було отримано підтвердження, що розведення фактично відбулося.

Як повідомляли Українські Новини, розведення військ в Золотому почалося у вівторок, 29 жовтня, і завершилося в п'ятницю, 1 листопада.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що дата розведення сил у селищі Петровське Донецької області, запланована на 4 листопада, повинна бути переглянута через обстріли.

Більше новин про: Донбасс ООС Золоте Розведення військ Петровське

Архів
Новини
Суд відмовився заарештовувати Дубневича і відпустив його під заставу в 100 мільйонів 19:15
Військовий розвідник вимагав у одеситки 1 тисячу доларів 18:29
Ніякої загрози для місцевого населення не існує, - ООС про розведення в Золотому 18:14
У неділю метрополітен обмежить три центральні станції 17:37
Різке погіршення погоди: синоптики обіцяють дощі і потужні пориви вітру 17:00
більше новин
За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт 12:25
Владі необхідно вирішити проблему Луганської ТЕС, щоб не допустити катастрофи в області, - ЗМІ 10:53
Ярославський розповів російському пропагандисту Соловйову, чому хоче побудувати новий аеропорт у Донецьку 14:07
Експертиза, яку приховувала САП, підтверджує обгрунтованість "Роттердам+", - адвокат 13:37
Законопроект про легалізацію азартних ігор встановлює монополію букмекерів, - експерти 10:33
більше новин
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба
Чернігівщина замість Туреччини: новопризначений голова Чернігівської ОДА кличе Volkswagen будувати завод в області 21:47
Володимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха 08:51
Генпрокуратура почала розслідувати як депутат Федина погрожувала Зеленському 12:31
Військкомати почали "ловити" призовників прямо на роботі і у сільських магазинах 09:59
Яременко готовий до відставки, якщо так вирішить "Слуга народу" 19:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok