Ніякої загрози для місцевого населення не існує, - ООС про розведення в Золотому

Командування Збройних сил заявляє, що система вогню сил операції Об'єднаних сил (ООС) дає можливість забезпечувати безпеку мешканців Золотого Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Зазначено, що в суботу, 2 листопада, представникам ЗМІ показали ділянку розведення військ в Золотом.

"Ми запросили вас сюди, щоб показати і через вас довести суспільству, що ніякої загрози для місцевого населення після розведення не існує. Що ми змінили лише тактичне становище, але система вогню організована і ті заходи, які ми виконували і виконуємо, гарантовано будуть надавати можливість місцевому населенню відчувати себе в безпеці", - заявив командир оперативної тактичної угруповання "Північ" Збройних сил, генерал-майор Олег Микац.

Ттакож він зазначив, що 1 листопада СММ ОБСЄ провела верифікацію дзеркального розведення і було отримано підтвердження, що розведення фактично відбулося.

Як повідомляли Українські Новини, розведення військ в Золотому почалося у вівторок, 29 жовтня, і завершилося в п'ятницю, 1 листопада.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що дата розведення сил у селищі Петровське Донецької області, запланована на 4 листопада, повинна бути переглянута через обстріли.