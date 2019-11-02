Військовий розвідник вимагав у одеситки 1 тисячу доларів

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру співробітникові військової контррозвідки Служби безпеки України та колишньому міліціонеру у вимаганні 1 тис. доларів хабара у мешканки Одеси.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Зазначено, що слідчі бюро повідомили про підозру в шахрайстві колишньому працівнику Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області та чинному оперуповноваженому Головного управління військової контррозвідки департаменту контррозвідки СБУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ввели в оману громадянку, яка хотіла отримати рішення суду про зняття арешту з майна - вантажного автомобіля "ГАЗ".

Для цього вони запропонували жінці послуги посередництва і спонукали передати через них неправомірну вигоду в сумі 1 000 доларів для нібито посадових осіб Котовського районного суду Одеської області.

Підозрювані заволоділи коштами потерпілої в сумі 15 500 гривень, які були перераховані на картку одного з них.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області, оперативне супроводження - Управління внутрішньої безпеки СБУ.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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