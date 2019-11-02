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02 листопада 2019, субота, 18:29 18
Судова влада 2019-11-02T18:45:13+02:00
Українські Новини
Військовий розвідник вимагав у одеситки 1 тисячу доларів

Військовий розвідник вимагав у одеситки 1 тисячу доларів

СБУ, Одеса, вимагання хабара, хабарництво, ДБР
ДБР. Фото: ДБР
ДБР. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру співробітникові військової контррозвідки Служби безпеки України та колишньому міліціонеру у вимаганні 1 тис. доларів хабара у мешканки Одеси.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Зазначено, що слідчі бюро повідомили про підозру в шахрайстві колишньому працівнику Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області та чинному оперуповноваженому Головного управління військової контррозвідки департаменту контррозвідки СБУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ввели в оману громадянку, яка хотіла отримати рішення суду про зняття арешту з майна - вантажного автомобіля "ГАЗ".

Для цього вони запропонували жінці послуги посередництва і спонукали передати через них неправомірну вигоду в сумі 1 000 доларів для нібито посадових осіб Котовського районного суду Одеської області.

Підозрювані заволоділи коштами потерпілої в сумі 15 500 гривень, які були перераховані на картку одного з них.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області, оперативне супроводження - Управління внутрішньої безпеки СБУ.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України підозрює керівництво Миколаївської митниці у нанесенні збитків державі на 10 млн грн.

Нагадаємо, в СБУ проходить розслідування по справі Стерненко підозрюваного у вбивстві та нанесення умисних тілесних ушкоджень.

Раніше СБУ відмовилася відкрити справу про плату протестувальникам проти "формули Штайнмайера" за заявою Арахамии.

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