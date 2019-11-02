Николаевская таможня ограбила страну на 10 миллионов

Служба безопасности Украины после проведения совместных с ГБР обысков 31 октября подозревает руководство Николаевской таможни в нанесении ущерба государству на 10 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях", - сказано в нем.

Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.

При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен. По результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан сообщил о недовольстве работой нового главы таможенной службы Украины, так как таможня Нефедова не выполнила план по доходам бюджета на 12%.