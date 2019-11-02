Різке погіршення погоди: синоптики обіцяють дощі і потужні пориви вітру

Після того, як синоптик повідомив про аномальні морози, 3 листопада в Києві очікується невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

У Західних областях ясно, невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1..+6, вдень +10..+16.

У Карпатах дощ, температура вночі -2..3, вдень +6..+11.

У Моршині невеликий дощ, температура вночі +7..+9, вдень +13..+15.

У Трускавці вночі невеликий дощ, температура вночі +6..+8, вдень +12..+14.

У Сваляві помірний, місцями дощ, температура вночі +4..+6, вдень +11..+13.

У Північних областях хмарно, невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0..5, вдень +8..+13.У Центральних областях ясно, місцями невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0..+5, у Дніпропетровській області місцями -3 ..- 1, вдень +8..+14.

Східні області - мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі -1 ..- 7, вдень +5..+10.

У Південних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0..+5, в Одеській області та півдні Миколаївської до +8, вдень +8..+14, в Одеській області до +16, у Запорізькій області +5..+10.

У Криму - мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0..+5, вдень +10..+15.

Ялта - без опадів. Температура вночі +3..+5, вдень +13..+15.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили про сильний вітер. Нагадаємо, антициклон руйнується снігом і хльосткими дощами і на вихідних буде прохолодно.