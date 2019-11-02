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02 ноября 2019, суббота, 16:12 1248
Общество 2019-11-02T16:13:44+02:00
Українські Новини
Объявлен уровень опасности: спасатели предупреждают о резкой смене погоды

Объявлен уровень опасности: спасатели предупреждают о резкой смене погоды

КГГА, Погода, Угроза, Штормовой ветер, Погода на выходные
Ветер. Фото: pixabay
Ветер. Фото: pixabay

Киевская городская государственная администрация, после того как в Киеве было объявлено штормовое предупреждение, сообщает о новом ухудшении погоды, прогнозируя порывах ветра 15-20 м/с 3 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевгорадминистрации, передают Українські Новини.

"3 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - сказано в нем.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму и предрекли рекордные морозы и аномальные снегопады.

Напомним, на выходных антициклон разрушается снегом и хлесткими дождями.

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